Rúben Dias. “Se queremos terminar em primeiro, temos de vencer”

O defesa Rúben Dias diz que Portugal tem de estar "preparado" para o "futebol direto" da Escócia, na Liga das Nações, e assume o desejo de alcançar a qualificação para os quartos de final o mais cedo possível.

"Não vai ser fácil. Temos de estar a um bom nível para conseguir os três pontos. A Escócia tem um futebol mais direto e temos de estar preparados. Queremos fazer os pontos todos em casa e se queremos terminar em primeiro, temos de vencer", afirmou Rúben Dias em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, referindo-se ao encontro de domingo da segunda jornada do Grupo A1.

Na primeira ronda, na última quinta-feira, Portugal estreou-se na prova com um triunfo sobre a Croácia (2-1), numa partida que acabou ter um nível baixo tanto de agressividade como intensidade por parte das duas seleções, com apenas 11 faltas em toda a partida e um cartão amarelo (por protestos).

"Essa é a conclusão que se chega após o jogo, mas durante o jogo isso não nos passou pela cabeça. São duas equipas que sabem ter a bola e o jogo é controlado por isso, daí que haja menos contacto físico. Desse ponto de vista, é a altura da época que é, mas a nível de seriedade e agressividade não há alturas em que diferenciem. Quem não estiver a lutar por nada, não está aqui a fazer nada", disse o central de 27 anos.

Questionado sobre um possível melhoramento da qualidade de jogo da seleção nacional, Rúben Dias explicou que os jogadores estão juntos "poucas vezes por ano" e que o selecionador acaba por ter pouco tempo para introduzir as suas ideias.

"Como é óbvio, nenhuma seleção vai apresentar o mesmo nível de jogo que os clubes. Jogo no Manchester City, que é uma das melhoras equipas do mundo, mas isso é o reflexo do trabalho de um ano inteiro. É injusto comparar isso com a seleção. Vimos de clubes diferentes e com ideias diferentes e juntamo-nos algumas vezes por ano. Tentamos o nosso melhor, mas é injusto comparar o nível de clube com o nível de seleção", concluiu.

O Portugal-Escócia está agendado para domingo, às 19h45, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.