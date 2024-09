Para “proteger jogadores”, Martinez promete várias alterações

O selecionador Roberto Martinez admite fazer várias alterações no onze titular contra a Escócia, em comparação com a partida contra a Croácia.

“Podemos mudar mais jogadores, porque dois jogos em 72 horas, precisamos de proteger os jogadores, precisamos de repartir os esforços e espero que a nossa experiência na Liga das Nações, com a equipa técnica e eu mesmo, podermos ajudar os jogadores para escolher o onze inicial que, fisicamente e mentalmente, está mais bem preparado para jogar a exigência de um jogo com a Escócia”, disse.

Como é a Escócia? “É uma equipa britânica, muito forte, com intensidade física, com ataques muito rápidos, portanto precisamos de escolher e proteger os nossos jogadores”.

Mas quem vai substituir Vitinha, que foi titular e se lesionou? "Temos muitas opções. O João Neves entrou na segunda parte, mas o Palhinha foi muito importante com França. Temos opções. Podemos utilizar o Bernardo, o Bruno. Com a nossa flexibilidade podemos mudar jogadores em função do que precisamos do jogo. Hoje não posso falar do onze inicial, é o segundo treino, temos de avaliar e a decisão é em relação à forma que os jogadores têm. Para ter uma equipa equilibrada".

Por falar em opções, Martinez confirmou que Geovany Quenda, Tiago Santos e Renato Veiga vão estar no banco de suplentes.

Portugal derrotou a Croácia, por 2-1, na primeira jornada e recebe a Escócia, este domingo, no segundo jogo.