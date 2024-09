Pepe homenageado pela FPF após 141 jogos pela Seleção

O antigo internacional luso Pepe foi homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol, antes do jogo da Liga das Nações da equipa das quinas contra a Croácia. O ex-defesa foi aplaudido pelo ex-colega no Real Madrid Luka Modric.

Minutos antes de o árbitro turco Umut Meler apitar para o início deste jogo da primeira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, uma tarja com vários momentos de Pepe ao serviço de Portugal, entre eles a segurar a Taça do Campeonato Europeu de 2016, onde se lia P3PE, fazendo alusão ao número que o central envergou até ao fim.

Internacional por 141 ocasiões, Pepe, que esta semana tinha sido nomeado embaixador das Seleções Nacionais, subiu ao relvado do Estádio da Luz acompanhado por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e de Humberto Coelho, vice-presidente.

Os dirigentes entregaram-lhe uma camisola com o número 141 e o público gritou em uníssono o nome do jogador, numa altura em que o internacional croata Luka Modric, bola de ouro em 2018 e que jogou com Pepe no Real Madrid, aplaudiu a homenagem.