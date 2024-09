Martínez risca Quenda e Tiago Santos para o Portugal-Croácia

Geovany Quenda e Tiago Santos não vão a jogo esta quinta-feira, frente à Croácia. São os dois jogadores excluídos por Roberto Martínez para a estreia de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações 2024/25.

Numa convocatória de 25 jogadores, dois teriam sempre de ficar de fora, pois só 23 podem entrar na ficha de jogo. O extremo do Sporting e o lateral do Lille terão de esperar pela estreia pela seleção nacional AA.

Quenda e Santos ainda poderão, contudo, somar a primeira internacionalização diante da Escócia, no domingo.

O Portugal-Croácia, a contar para a primeira jornada do Grupo 1 da Liga A, está marcado para as 19h45 desta quinta-feira, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Lista de 23 convocados:





Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva;

Defesas: Nélson Semedo, Rúben Dias, António Silva, Diogo Dalot, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes;

Médios: João Palhinha, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves, Bernardo Silva, João Neves, Rúben Neves, Vitinha;

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto e Diogo Jota.