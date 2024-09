Cristiano Ronaldo marca golo 900 da carreira

A marca redonda foi alcançada ao serviço da seleção nacional, no jogo com a Croácia para a Liga das Nações, no Estádio da Luz.

Nuno Mendes cruzou do lado esquerdo, e CR7 apareceu no coração da pequena área para atirar de primeira para dentro da baliza croata.

O internacional português, de 39 anos, correu para a bandeirola de canto e, em vez do tradicional salto seguido do grito de guerra "Siiiii", ajoelhou-se com as mãos na cara.

Emocionado por mais um momento alto na carreira do jogador que já ganhou quase tudo no futebol, foi rodeado pelos colegas de equipa que se juntaram ao festejo.

Vinte e dois anos passaram desde o primeiro golo da carreira de Cristiano Ronaldo, a 7 de outubro de 2002, na sua estreia a titular pelo Sporting. A primeira vítima do Bola de Ouro português foi o Moreirense.