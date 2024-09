Portugal vai candidatar-se à organização do Euro 2029 feminino

Portugal vai apresentar candidatura ao Europeu feminino de 2029, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado no site oficial, a FPF revela que a decisão foi tomada em reunião da sua direção. Uma candidatura que Fernando Gomes considera "mais um passo para consolidar o futebol feminino em Portugal".

"Nos últimos anos, temos assistido a um desenvolvimento significativo do futebol feminino no nosso país, fruto de um trabalho conjunto da FPF, das associações, clubes e dos nossos parceiros. Este compromisso é uma prioridade da FPF e a estamos determinados a reforçar esta posição com um projeto desta grandeza", salienta o presidente da FPF.

Fernando Gomes acredita que a experiência portuguesa na organização de eventos internacionais, como a Final Four da Liga das Nações 2019 e as finais da Liga dos Campeões 2020 (Luz) e 2021 (Dragão), entre outros, garante "capacidade de proporcionar um ambiente que não só celebre a competição, mas que também inspire as futuras gerações de jogadoras".

Portugal já receberá, esta época, a final da Liga dos Campeões feminina. Se vencer a votação da UEFA, conseguirá juntar a organização de um Europeu feminino (sozinho) e de um Mundial masculino (em conjunto com Espanha e Marrocos) em anos consecutivos, 2029 e 2030.