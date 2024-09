Martínez elogia Quenda e Pote na preparação para a Liga das Nações

Que Portugal vamos encontrar nesta Liga das Nações?

"Posso dizer que estamos ansiosos para voltar ao campo. Vamos encontrar um Portugal cheio de energia e com muita vontade. Gostamos sempre de jogar em ataque. Amanhã temos um teste interessante porque a Croácia é uma equipa que gosta de ter a bola. Serão duas equipas que vão lutar pela bola. Portugal estará com muita ambição e vontade de voltar ao campo. Queremos voltar a dar alegrias aos nossos adeptos. Com surpresas. O que é importante agora é o formato da Liga das Nações. Todos os jogadores são importantes. Os que iniciam também são. Os jogadores novos mostraram uma personalidade incrível. Conheço as suas valências, mas a personalidade e atitude foi incrível. O onze inicial foi anunciá-lo amanhã. Só teremos de esperar mais 24 horas."

Geovany Quenda

"Acho que os selecionadores falamos sempre que a idade não é um critério e o exemplo do Quenda é isso mesmo. Mostrou personalidade, qualidade e capacidade de adaptação incrível. Tem uma qualidade que não é normal aos 17 anos. Fez um Europeu sub-17 muito bom. Entra na equipa principal do Sporting e mostrou uma capacidade de adaptação incrível. É uma boa notícia para o futebol português."

Chamada de Pedro Gonçalves

"O Pote merece estar na Seleção. Eu disse isso, mas ele também sabe que existe muita competitividade, há muitos jogadores que pisam o seu terreno. Esteve muito bem, uma boa atitude. Chegou à Seleção e mostrou que pode ajudar. Não há que pedir desculpa. O trabalho do Selecionador é trabalhar com muita informação e ser honesto sobre as decisões. Só posso tomar decisões em prol do que é bom para a Seleção. Só tens de pedir desculpa quando não tomas decisões com honestidade."

Em que posição pode jogar Pote?

"Para a nossa estrutura tática, é um jogador para jogar por dentro e entrelinhas. Temos outros jogadores para jogarem por fora: o Leão, o Pedro Neto, o Félix, o Quenda. O Pote tem um bom jogo de ligação, também é muito bom no último passe. Pensamos numa posição mais interior para ele na Seleção."

Críticas:

"Nós queremos ganhar sempre, isso é importante. Os grandes torneios têm os melhores jogadores do mundo, então os jogos são decididos por detalhes. O detalhe é muitas vezes um penálti em que a bola entra ou sai. Mostrámos personalidade, tivemos um controlo muito bom no jogo contra a França e crescemos muito. O grupo estava preparado para fazer mais dois jogos. Gostei muito da nossa personalidade. Tivemos muito bem em muitos aspetos. As críticas fazem parte da exigência. A exigência, em termos internos, é ainda mais forte do que a exigência dos adeptos."