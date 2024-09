Bernardo sobre Quenda. “Possivelmente vai roubar-me o lugar”

O médio Bernardo Silva deixou grandes elogios a Geovany Quenda, que se estreia na seleção aos 17 anos.

"Quanto ao Quenda, possivelmente vai roubar-me o lugar. Mas faz parte das Seleções, saem certos jogadores, entra malta nova e as gerações mudam. É impressionante ver o nível em que o Quenda está com esta idade. Eu não jogava nos juvenis do Benfica. Não era nos juniores, era nos juvenis. Eu não jogava nos juvenis do Benfica. Vê-lo com 17 anos representar o Sporting e a Seleção Nacional, é porque merece e tem níveis para estar aqui”, disse.

Em conferência de imprensa, o jogador do Manchester City acrescentou: “Se continuar, vai atingir certamente patamares maiores do que aquele que está neste momento".

Portugal estreia-se esta quinta-feira contra a Croácia para a Liga das Nações. Quenda está a fazer a sua estreia nos convocados de Roberto Martínez.