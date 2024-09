Vitinha. "Temos todas as condições para chegar muito longe na Liga das Nações"

Vitinha colocou esta terça-feira a fasquia alta para a Liga das Nações, considerando que Portugal tem “todas as condições para chegar muito longe” na competição.

“Sem querer meter a expectativa muito alta, diria que temos de apontar muito alto. Temos todas as condições para chegar muito longe. Mas não podemos dizer que tudo o que não seja a vitória seja um fracasso. Para já queremos ganhar os três jogos”, afirmou na antevisão do jogo com a Croácia.

O médio do PSG elogiou os novos jogadores da seleção e desvalorizou a derrota da última vez que Portugal defrontou os croatas, antes do Euro 2024, considerando que é uma “grande seleção e bem preparada”.

“Podem trazer muita coisa. A primeira vez que vens cá, vens com muita vontade de mostrar. Têm de estar muito tranquilos e com essa intenção de dar tudo. Espero que tragam muita vontade de trabalhar e ganhar”, indicou, aproveitando para elogiar o seu companheiro em Paris, João Neves.

“Fiquei muito contente com a vinda do João, vai ser uma grande ajuda. Não tento dar muitos conselhos porque quero pensar que não sou assim tão mais velho do que ele para estar a dar conselhos de peito cheio. Tento ajudar, ele também dá a sua ajuda, vê coisas que os mais velhos não veem.”