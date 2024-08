Ronaldo anuncia continuidade na seleção. "Quando deixar, não vou avisar ninguém antes"

Cristiano Ronaldo anunciou que vai continuar a jogar pela seleção nacional. O capitão de equipa, de 39 anos, ainda não prevê um adeus à equipa.

"Quando deixar a seleção, não avisarei ninguém antes, será uma decisão espontânea, mas pensada também. Neste momento, quero ajudar a seleção nos próximos compromissos, já em breve na Liga das Nações. Gostava muito de jogar", diz, em entrevista ao "Now", canal de televisão cujo é um dos acionistas.



O avançado não marcou qualquer golo no Euro 2024, a primeira competição internacional na qual ficou em branco em toda a carreira. Ronaldo é o melhor marcador da história da seleção, com 130 golos, num recorde de 212 internacionalizações.

Esta semana, ao "zerozero", o selecionador Roberto Martínez defendeu a titularidade de Cristiano no Campeonato da Europa.

"A idade, em torneios, não é importante. Acho que a idade até ajuda. Vimos isso no Pepe, que jogou a um nível superlativo. O importante passa pelo trabalho da equipa médica. Nós acompanhamos o seu desempenho através das estatísticas, que demonstram que o Cristiano foi bem gerido, bem utilizado. Tenho informação confidencial que comprova esta narrativa", argumentou.

Na mesma entrevista, que será reproduzida na íntegra esta noite, Ronaldo revelou que "não se imagina como treinador no futuro", nem ligado ao futebol.

Ronaldo está a arrancar a terceira temporada no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Soma três golos em três jogos.

Depois de cair nos quartos de final do Europeu, a seleção portuguesa arranca a Liga das Nações no início de setembro com as partidas frente à Croácia e Escócia. Roberto Martínez anuncia convocados na sexta-feira.