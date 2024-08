Roberto Martínez: "Estamos a trabalhar para ganhar o Mundial"

A seleção nacional está a "trabalhar para ganhar o Mundial" de 2026, afirma o selecionador Roberto Martínez em entrevista ao site Zero Zero.

Depois da eliminação nos quartos de final do Euro2024, com a França, o objetivo agora é ganhar a Liga das Nações, sublinha o treinador espanhol.

"Queremos tentar ganhar a competição. Temos apenas dois dias de descanso entre os duelos. Acima de tudo, pode servir para criar competitividade no balneário - de forma equilibrada. É importante não perdermos o que fizemos anteriormente e dar opções a outros atletas", argumenta Roberto Martínez.

A Liga das Nações será uma rampa de lançamento para o próximo Mundial de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.

"Estamos a trabalhar para ganhar o Mundial. Esse é objetivo supremo. Para isso é preciso jogar contra equipa como a França de olhos nos olhos, desde o primeiro minuto (...) A primeira parte do prolongamento foi o nosso melhor período futebolístico na competição. Tivemos qualidade com bola frente a um adversário de alto nível", sublinha.

"Porta aberta" para Pedro Gonçalves

“A porta da seleção nacional está aberta” para Pedro Gonçalves, mas a concorrência é forte, disse o selecionador Roberto Martínez na entrevista ao Zero Zero.



O médio do Sporting não foi convocado para o Europeu deste verão e no início da nova temporada continua a ser um dos destaques da Liga portuguesa e do Sporting.