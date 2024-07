Azeris e bielorrussas ou checas são os últimos obstáculos entre Portugal e o Euro feminino

Portugal terá pela frente o Azerbaijão e, caso vença, Bielorrússia ou Chéquia no "play-off" de apuramento para o Euro 2025, na tentativa de chegar à terceira fase final consecutiva de um Europeu feminino.

O sorteio realizado pela UEFA, esta sexta-feira, ditou que, na primeira ronda da segunda fase de qualificação, a seleção portuguesa jogará com as azeris, primeiro fora e depois em casa, entre 23 a 29 de outubro.

Se concretizar o favoritismo frente ao Azerbaijão, Portugal medirá, depois, forças com as vencedoras do duelo entre as seleções bielorrussa e checa. Encontros agendados para 22 de novembro a 3 de dezembro - desta vez, a equipa das quinas jogará primeiro em casa e depois fora.

Caso vença, Portugal terá garantido a terceira presença consecutiva na fase final do Campeonato da Europa feminino, depois de 2017 e 2022.

Sorteio do "play-off"

Ronda 1

Caminho Liga B:

Turquia-Ucrânia

Croácia-Irlanda do Norte

Bósnia e Herzegovina-Sérvia

Azerbaijão-Portugal

Hungria-Escócia

Eslováquia-País de Gales

Caminho Liga C-Liga A:

Roménia-Polónia

Grécia-Bélgica

Montenegro-Finlândia

Geórgia-República da Irlanda

Eslovénia-Áustria

Luxemburgo-Suécia

Bielorrússia-Chéquia

Albânia-Noruega

Ronda 2



Turquia/Ucrânia - Grécia/Bélgica

Croácia/Irlanda do Norte - Albânia/Noruega

Bósnia e Herzegovina/Sérvia - Luxemburgo/Suécia

Azerbaijão/Portugal - Bielorrússia/Chéquia

Hungria/Escócia - Montenegro/Finlândia

Eslováquia/País de Gales - Geórgia/República da Irlanda

Roménia/Polónia - Eslovénia/Áustria