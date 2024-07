Já promovida à Liga A, seleção feminina encerra Liga das Nações com nova vitória

A seleção nacional portuguesa despediu-se da divisão B da Liga das Nações com uma vitória, esta terça-feira, por 3-1, frente a Malta.

Portugal já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, que permite a promoção ao mais alto escalão da divisão e também o acesso ao "play-off" de apuramento para o Euro 2025, com o empate na última partida frente à Bósnia-Herzegovina.

Num jogo a "feijões" frente a Malta, equipa que também já sabia que iria ser despromovida, Portugal venceu com relativa tranquilidade.

Ana Capeta abriu o marcador logo aos 7 minutos de jogo, antes de Malta ter chegado a um empate surpreendente por Maria Farrugia, aos 16 minutos.

Aos 28 minutos, Stephanie Ribeiro marcou e voltou a adiantar Portugal. Aos 30 anos, a avançada estreou-se a marcar à sua prmeira internacionalização. A avançada fez quase toda a carreira na América do Norte, onde nasceu. Começou a jogar nos EUA, passou ainda pela Noruega, Islândia e Dinamarca antes de se transferir para o México, onde joga desde 2021.

A contagem ficou fechada já perto do fim com o golo de Jéssica Silva. Portugal encerra o grupo com 16 pontos, tendo perdido apenas dois no empate contra a Bósnia.