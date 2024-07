Portugal empata na Bósnia e sobe à Liga A

A seleção portuguesa de futebol feminino empatou 0-0 diante da Bósnia – Herzegovina e garante a subida à divisão A da Liga das Nações.

A equipa das quinas dominou grande parte da partida, mas ainda apanhou alguns sustos.

Nota para a lesão de Kika Nazareth durante o aquecimento.

Portugal lidera o grupo com 13 pontos. Em segundo lugar está a Bósnia, com sete pontos, em igualdade com a Irlanda do Norte.

Na próxima terça-feira, em Leiria, as comandadas de Francisco Neto recebe Malta.