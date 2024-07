Tatiana Pinto e a "responsabilidade" de passar em primeiro no apuramento para o Euro 2025

A seleção feminina está a um ponto de assegurar o primeiro lugar do grupo na Liga B de apuramento pra o Campeonato da Europa do próximo ano -- e com dois jogos por disputar. Para Tatiana Pinto, esta "folga" não coloca pressão às Navegadoras, mas sim "mais responsabilidade".

“Esta Seleção está habituada a estar sob pressão. Nos últimos anos, temos vivido sempre sob muita pressão, em qualificações muito importantes e em fases finais, temos lidado muito bem com a pressão e quem não estiver habituada à pressão está no desporto errado. Dá-nos é uma responsabilidade maior. Por isso, queremos terminar o grupo em primeiro lugar”, explica a médio em declarações ao Canal 11.

Em Zenica, onde Portugal defronta a Bósnia e Herzegovina esta sexta-feira na penúltima jornada do Grupo 3 para selar a subida à Liga A da Liga das Nações, Tatiana Pinto desvalorizou as temperaturas altas que se fazem sentir nos Balcãs por esta altura, mas realçou as dificuldades que as comandadas de Francisco Neto podem defrontar.

“Temos a certeza de que a Bósnia é uma equipa que, com espaço, vai criar dificuldades e gosta de ter jogo longo. Mas, se pressionarmos alto, formos agressivas e a querer recuperar rápido vamos ter sucesso e será por aí a nossa abordagem ao jogo”, admite a internacional portuguesa.