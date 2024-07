"Mar calmo nunca fez bom marinheiro". Marinha lança novo vídeo de apoio à seleção

A Marinha Portuguesa lançou, esta sexta-feira, um novo vídeo de apoio à seleção portuguesa, que defronta a França nos quartos de final do Campeonato da Europa.

O vídeo lançado é de cariz motivacional onde é passada uma mensagem interligando as forças armadas e a seleção.



"Aproxima-se mais uma maré, será de sorte ou azar. Não importa, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Há que ir sem medo, navegar no que surgir. Somos defesa, ataque, estamos onde é preciso por uma bandeira. Repetir em prol da glória e da história. Vencer sempre: nos valores, postura, garra. No final, a maré será como a navegarmos e nós vamos juntos", ouve-se no vídeo.