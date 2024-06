"Amo este país, mas futebol é exceção". Embaixador checo em Portugal espera surpresa (e lembra o golo de Poborsky)

Portugal e Chéquia dão o pontapé de saída no Euro 2024 esta terça-feira, em Leipzig, e a 2700 quilómetros, em Lisboa, há festa programada pela embaixada checa. Em declarações a Bola Branca, o embaixador Martin Pohl adianta que reservou um espaço para checos e portugueses assistirem ao jogo na capital portuguesa e, no final, espera uma surpresa.

"Espero um bom jogo, mas temos de ser realistas. Já vimos algumas surpresa e acho que a equipa checa vai tentar outra. Espero que aconteça", confessa o embaixador.

Em Lisboa há dois anos, Martin Pohl admite que Portugal já tem um canto reservado no coração de embaixador, mas no futebol a conversa é outra.

"Eu adoro este país, mas no futebol está a exceção. Desejo boa sorte à vossa seleção, mas desejo melhor sorte à minha equipa", admite.

Sem nervos, mas com muita ansiedade para a partida inaugural das duas seleções, Martin Pohl revela que há "apostas com amigos portugueses" e que a fasquia já está alta. E às provocações portuguesas responde com boa memória checa.

"As provocações são normais e tento sempre lembrá-los de algo que já faz parte da história: aquele golo de Poborsky a Vitor Baia há quase 30 anos", atira o embaixador checo em Portugal.