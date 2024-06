Diogo Dalot: ​"Temos qualidade, mas quem vence é que fica na história"

O futebolista Diogo Dalot disse este sábado que a seleção portuguesa de futebol tem muita qualidade e potencial, mas salientou que quem fica na história são os que vencem, frisando que é importante entrar a ganhar no Euro2024.



"Sinto que existe essa expectativa, as pessoas querem acreditar que a nossa seleção pode ser das melhores de Portugal, mas a que será sempre lembrada é a que ganha e todos se lembram da de 2016. Se queremos ficar na história de Portugal temos de trabalhar para isso e fazer-nos ser lembrados. Podemos ter muita qualidade e muito potencial, mas o que conta é no fim e quem vence é que ficará para a história", disse o jogador do Manchester United em conferência de imprensa em Marienfeld, no quartel-general da seleção lusa na Alemanha.

Dalot salientou a importância de Portugal vencer na terça-feira a República Checa, na sua estreia na competição, que vai decorrer até 14 de julho.

"Ganhar é o grande objetivo e, numa competição destas, é importante vencer o primeiro jogo. Quantos mais golos melhor, mas o objetivo é ganhar", defendeu.

Depois da euforia com a chegada à Alemanha na quinta-feira e do treino aberto aos adeptos na sexta-feira, o lateral salientou a importância de a equipa não se deixar levar por todo o ambiente vivido, apelando ao foco.

"Não queremos que esta euforia e este apoio se exceda em nós próprios. Agora é hora de trabalhar e de vencer o primeiro jogo. O grupo está bastante focado em entrar no Europeu com o pé direito", garantiu.