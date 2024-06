Leonel Pontes: “Cristiano continua a ser um dos melhores finalizadores e Pepe traz experiência"

"O Cristiano perto da área de golo continua a ser um dos melhores finalizadores do mundo”. A opinião é expressa em Bola Branca por Leonel Pontes, em vésperas da aventura portuguesa do Euro 2024.



A prestação defensiva da equipa foi criticada, no entanto, embora que seja mais fácil apontar a responsabilidade para a linha defensiva e para o guarda-redes, "porque são a última barreira antes de se sofrer um golo", Leonel Pontes vinca que "temos de olhar para toda a equipa, no momento em que perdemos a bola e em saber o que fazer quando isso acontece”.

Para o antigo treinador do Sporting, a solução passa por uma melhor retenção da concentração dos jogadores nacionais, nos processos defensivos.

“Globalmente, a equipa não estava com o foco total no momento da perda da bola. Alguns jogadores fora de posição, muitos jogadores bem à frente da linha da bola e a recuperação defensiva acabou por ser tardia, face à qualidade do adversário. Por isso, a linha defensiva está a sofrer da incapacidade de poder responder a um momento da perda da bola, num momento no em que se canaliza na sua fase ofensiva”, analisa.

O atual coordenador técnico do Shanghai Shenhua, de 51 anos, esclarece que Portugal vai apresentar um ritmo totalmente diferente neste Europeu, que está aí bem à porta, face aos últimos jogos.

“A competição oficial do Europeu nunca será igual a estes jogos particulares. Nos jogos de preparação, a maioria dos jogadores apresentam um receio de se lesionarem, por vezes há uma proteção da forma como encaram os jogos. Num momento de competição onde estão todos os jogadores ao mesmo nível, a resposta será outra. Num ponto de vista coletivo, os jogadores já provaram que são capazes de jogar contra qualquer equipa do mundo. Existem questões pontuais para se resolverem, mas não tenho dúvidas que vamos estar preparados para a fase final do campeonato”, remata o madeirense.

Estado de físico de Pepe é incógnita, mas o compromisso não



Pepe, de 41 anos, pode estar saída do do FC Porto, no novo projeto liderado pelo técnico Vítor Bruno. O momento de forma do central é uma incógnita, mas Leonel Pontes garante que Martínez pode esperar total compromisso do seu vice-capitão.

“Se o nosso selecionador acha que ele será a melhor opção para jogar, então sim. De fora, não consigo meter-me na pele do Roberto Martínez, porque não conheço o contexto todo. Do que vivi, o Pepe seria a opção mais indicada pela experiência que tem, pelo carisma e pelo rendimento que pode trazer naquele setor do terreno, numa linha de quatro. Provavelmente pode ser que com o Pepe, Roberto Martínez forme a melhor dupla de centrais, mas tudo depende do contexto e do rendimento que tem em mãos, na forma como vê os jogadores no dia-a-dia", refere.

O contexto “muito particular” de Pepe pode levar a que o defesa “desfrute deste Europeu como se fosse o primeiro, até pela responsabilidade e exigência que tem como profissional”, remata.

Regularidade de Cristiano Ronaldo no onze inicial em dúvida

Quanto a Cristiano Ronaldo, de 39 anos, a questão prende-se com a titularidade do jogador para além da fase de grupos do Euro.

Segundo Leonel Pontes, o número 7 pode ainda ser espremido para continuar a anotar golos e ser um experiente líder entre uma geração mais jovem da seleção.

“Ao longo dos tempos o Cristiano Ronaldo tem dado provas, repetidamente. Ele tem uma grande vontade de ganhar, querendo trazer os jogadores e o plantel para o seu lado, no sentido de rumarem todos para o grande objetivo de chegarem ao mais longe possível,” destaca.

No jogo amigável diante da República da Irlanda, Roberto Martínez deverá mesmo lançar os seus dois principais capitães no onze inicial, até na “perspetiva de Ronaldo poder continuar a deixar a sua marca positiva” ao serviço de Portugal, antes da sua sexta participação em Campeonatos da Europa.