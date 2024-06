Portugal faz último treino antes do particular com a Irlanda

Portugal faz esta segunda-feira o último treino antes do duelo de terça-feira com a Irlanda, em Aveiro, que será o último teste antes da participação na fase final do Euro2024 de futebol, que vai decorrer na Alemanha.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 16h45, no mesmo local, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão ao duelo com os irlandeses, em conferência de imprensa.

O jogo em Aveiro irá marcar o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa, depois de ter falhado o particular com a Finlândia (4-2), em Alvalade, e com a Croácia (1-2), no Estádio Nacional do Jamor.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro, e terá arbitragem do inglês Chris Kavanagh.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).