Martínez: "Estou muito contente com o balneário, pela autocrítica e responsabilidade de melhorar"

O selecionador Roberto Martínez sublinha que a derrota com a Croácia foi um "jogo perfeito do ponto de vista da preparação", elogia o ambiente de autocrítica do balneário e confirma que Cristiano Ronaldo, Pepe e Rúben Neves vão a jogo contra a Irlanda.

Porquê três amigáveis?

"Era importante estar no grupo F para ter mais tempo para fazer três jogos. Temos um grupo de jogadores que precisa de ter um tempo de desligar e agora temos três novos jogadores que podem ser usados amanhã. Queremos prepará-los individualmente. Para fazer isso, com 26 jogadores e fins de época em momentos diferentes, são precisos três jogos. São adversários diferentes. Irlanda é muito diferente da Croácia e Finlândia. Durante o Europeu, vamos ter adversários com valências como a Irlanda".´

Como disse Rúben Dias, era preciso descer à terra? Havia demasiada confiança?

Hoje, somos uma seleção mais preparada do que antes com a Croácia. São três jogos, temos de mostrar o que podemos fazer no torneio. Depois, podemos avaliar e ver o que fazer no torneio. Mas é preciso apurar. A Croácia foi fantástico para exigir muito de nós, tática e tecnicamente. A seleção Croácia joga como um clube, com muita experiência. Têm melhor sincronização na seleção do que nos clubes. Podemos melhorar, afinar, mas foi um jogo perfeito do ponto de vista da preparação.

Que papel terá Cristiano Ronaldo? Está preparado para atacar e defender nos três jogos da fase de grupos?

É importante atacar e defender com 11 jogadores, Cristiano tem uma experiência brutal, ninguém tem cinco Europeus jogados. É um jogador que conhece muito bem o espaço na área. É um finalizador e um jogador especial. A reação à perda foi perfeita nos jogos que tivemos. É um jogo perfeito para dar minutos ao Cristiano, Pepe e Rúben Neves. Vão ter minutos. Vamos ter de avaliar todos os jogos. O Cristiano fez 51 jogos, não teve problemas físicos, mas os dados do clube não são os mesmos que na seleção. Provou que pode jogar a cada quatro dias, acho que não haverá problema, mas avaliaremos durante o torneio, dia a dia.

Sofria menos golos com a Bélgica. A parte defensiva é a maior preocupação?

São balneários totalmente diferentes. Gosto de avaliar o nosso caminho, estamos a trabalhar muito bem. Queremos vencer todos, mas na preparação tive a experiência de fazer só com dois jogos e é melhor ter três. Lembro-me que em 2016, Portugal fez três jogos. É um bom sinal. As equipas são diferentes. Gostei muito do empenho, vamos olhar para amanhã, espero um ambiente espetacular. É muito importante para nós. O estádio de Aveiro está esgotado, é uma oportunidade para preparar a equipa. Estou muito contente com o balneário, com autocrítica, responsabilidade para melhorar.

Os problemas estão identificados?

Sim, estão. Olhar para trás é muito fácil no futebol. O que importa é dar calma e intensidade defensiva à equipa. Agora, é importante ver que os dois golos com a Finlândia mostram algo a melhorar. Faz parte do processo. Todos os golos são diferentes, não há relação.

Já tem o onze inicial do Euro na sua cabeça?

Não. É importante trabalhar de uma forma individual, depois ver momentos de forma, ligações... Estamos a trabalhar nisso. Trabalho com o que vejo no treino e no balneário.

Ronaldo e Pepe ainda não jogaram. São jogadores mais velhos e o Pepe com alguns problemas físicos. Os dois estarão prontos?

Os jogadores estão prontos para amanhã. Pepe é muito experiente, Cristiano também. São jogadores com um período muito bom na seleção nos últimos quatro dias. Não tenho dúvidas que são importantes no balneário, no relvado e fora dele.

Avaliação das derrotas?

O golo do Bruno Fernandes contra a Suécia e contra a Croácia são os melhores que fizemos durante o meu período. A seleção está melhor com o passar do tempo. Há muitas formas de avaliar a equipa. Falamos muito dos adversários, é um erro. Como joga Portugal? Mostramos que tivemos jogos muito bem preparados. É um erro falar dos adversários. Os jogadores são humanos, podem ter bons e maus desempenhos, faz parte. Estou a ver uma seleção a crescer e a preparar um Europeu.