Roberto Martínez viu muitos aspetos positivos "por trás de um resultado negativo"

Roberto Martínez viu muitos pontos positivos frente à Croácia, apesar da derrota (2-1), e garante que, mais importante que uma vitória no adeus a Portugal, o mais importante para a seleção, no próximo e último particular, é limar as últimas arestas da preparação para o Euro 2024.

Em declarações à Sport TV, no final da partida deste sábado, o selecionador nacional assumiu que a derrota "é um resultado negativo", contudo, tirou "muitas notas positivas" do encontro.

"Tivemos, mais uma vez, 16 jogadores de campo, o Diogo Costa fez um muito bom jogo. Pela nossa preparação, houve muitos positivos, por trás de um resultado negativo porque não queremos perder jogos", disse.

Portugal sofreu quatro golos nos últimos dois jogos de preparação. Martínez assume que "há que melhorar isso, porque é muito difícil ganhar se sofremos dois golos em todos os jogos", mas não aponta dedos.

"Em geral, não é uma fraqueza específica, é uma falta de sincronização e ligação, e agora estamos no momento certo para corrigir isso", vinca.