A titular ou suplente, Mourinho confia em Ronaldo. "Não acredito que saia do Euro sem golos"

José Mourinho conhece bem o capitão da seleção nacional, uma vez que o orientou no Real Madrid por três temporadas, entre 2010 e 2013.

A titular ou como suplente, Mourinho não duvida da importância de Cristiano Ronaldo: "Tem um peso muito grande e os seus golos fará. Não acredito que o Cristiano saia do Euro sem fazer um golo."

Em declarações à RTP3, este sábado, antes do jogo de preparação para o Euro 2024 entre Portugal e Croácia, o treinador português salienta que "o treinador é que sabe" se o capitão deve, ou não, ser titular.

José Mourinho confia que, de início ou a saltar do banco, Cristiano Ronaldo não deixará o Euro 2024 sem marcar golos.

Mourinho também não hesita em colocar Portugal entre os favoritos à conquista do Euro, juntamente com Alemanha, França e Inglaterra. Questionado sobre a Itália, campeã em título, o ex-treinador da Roma vinca, porém, que a geração atual "não tem talento suficiente".

Já sobre as críticas à convocatória de Roberto Martínez para o Europeu, o novo treinador do Fenerbahçe realça que prefere "ter problemas em escolher do que não ter jogadores e ser fácil escolher":

"Ele tem esse bom problema. A maneira como ele justifica, bem ou mal, é outro assunto. Ele até podia nem justificar. Justificou à sua maneira. Quantos treinadores tem a seleção portuguesa? Dez milhões? Provavelmente sim, e todos teríamos uma opção diferente."

A seleção portuguesa integra o Grupo F do Euro 2024, competição que decorrerá entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, com as seleções da República Checa (18 de junho), Turquia (22) e Geórgia (26).