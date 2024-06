"A perder, que seja agora". Reação dos jogadores da seleção à derrota com a Croácia

Ninguém gosta de perder, no entanto, se é para isso acontecer, que seja agora, durante a preparação para o Euro 2024, e não nos jogos a sério. É essa a reação de Diogo Jota, após a derrota (2-1) com a Croácia.

"A perder, que seja agora. Foi um bom teste", destaca o marcador do único golo da seleção portuguesa, em declarações à RTP3.

No entender do avançado do Liverpool, Portugal "reagiu bem" ao golo inaugural da Croácia. Jota entrou para fazer empatar, no entanto, a equipa das quinas voltou a sofrer quando melhor estava no jogo.

"Na segunda parte viemos a acreditar mais, fizemos o golo, estávamos por cima. O 2-1 veio contra a corrente de jogo e, depois, não conseguimos chegar ao empate", lamenta.

Para Vitinha, o segundo golo croata foi "uma machadada muito forte" para Portugal. Contudo, também assinala: "Estes são os particulares que queremos para nos preparar da melhor forma para o Europeu."

"Vimos que a dificuldade é outra. Faz-nos puxar por nós e mostra o que falta melhorar. Temos de ver o que fizemos de errado, o que não fizemos tão bem e corrigir, para entrarmos no Euro da melhor forma", adita.