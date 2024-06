"É muito importante para nós". Martínez não responde se Ronaldo está pronto para ser suplente

Estará Cristiano Ronaldo pronto para ser suplente na seleção nacional no Europeu 2024? Roberto Martínez, o selecionador nacional, não responde.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, de preparação, e no dia em que o capitão se juntou ao estágio após um pequeno período de férias, Martínez foi questionado se o avançado de 39 anos estaria preparado para ser suplente no Europeu, à semelhança do que aconteceu em dois jogos no Mundial 2022, mas optou por "fugir" à pergunta e abordar a época que o jogador fez na Arábia Saudita.

"O Cristiano teve um desempenho no clube muito consistente. Não há dúvida de que é um marcador de golos incrível. Vai fazer o sexto Europeu. Um feito único no futebol mundial. A sua experiência é muito importante para nós", disse o técnico espanhol, na antevisão ao encontro de preparação com a Croácia, marcado para sábado, no Estádio Nacional.

Martínez deixou rasgados elogios ao melhor marcador da história da seleção nacional: ""O Ronaldo está preparado para ajudar a equipa e para dar tudo. Não há outro jogador no futebol mundial que possa dar ao balneário aquilo que o Ronaldo dá".

A seleção nacional treina esta sexta-feira a partir das 18h30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, numa sessão já com a presença de Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, que hoje se juntam ao estágio.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17h45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.