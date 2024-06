"O que vem de fora não tem nada a ver comigo". Pedro Neto comenta críticas à sua convocatória

Pedro Neto não está interessado no ruído "que vem de fora" em relação à sua convocatória para o Europeu 2024. O avançado do Wolverhampton foi uma escolha contestada do selecionador Roberto Martínez e, confrontado com as críticas, garante que está pronto a ajudar a seleção.

"As coisas estavam a correr-me muito bem no clube. Como é óbvio não foi fácil lidar com as lesões, mas fiz muitas assistências e marquei golos. Penso que o mister ficou contente quando vim à seleção. O que vem de fora não tem nada a ver comigo, eu simplesmente foco-me no meu trabalho. Dou a minha resposta dentro de campo", afirma.

Neto somou três golos e 10 assistências em 24 jogos pelo Wolves. Fez 12 minutos do último jogo da temporada contra o Liverpool, mas não jogava desde o início de março, quando se lesionou.

"Acho que as lesões, seja em qualquer jogador, são sempre difíceis. Infelizmente foram as minhas duas primeiras lesões musculares. Acima de tudo, acho que foi uma época positiva para mim. As coisas saíram bem. Sinto-me apto para ajudar e é para isso que estou aqui", atira.

Ainda assim, o extremo canhoto aceita as críticas à sua escolha: "Cada um tem a sua opinião e é livre para isso, para achar que entender. O que importa no final é o que o mister escolhe e já escolheu. Temos de nos focar nos que estão cá e é nisso que estou focado".

Neto entrou ao intervalo contra a Finlândia e somou 45 minutos, garante que se sentiu "fresquinho" e a "200 por cento para o Europeu".

Portugal defronta a Croácia este sábado, às 17h45, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.