Tão perto, mas tão longe. Itália bate Portugal e conquista o Europeu sub-17

A Itália controlou e venceu Portugal, esta quarta-feira, por 3-0, na final do Campeonato da Europa de sub-17. A geração de 2007 não consegue repetir o feito alcançado em 2016 e 2003.

A seleção transalpina mostrou ao que vinha bem cedo e aos três minutos já tinha ameaçado a baliza de Diogo Ferreira por duas ocasiões. Abriu o marcador aos 7 minutos. Cama cruzou tenso da esquerda e Coletta cabeceou para o fundo da baliza.

Pouco depois, ao minuto 15, a grande figura da seleção italiana mostrou-se ao jogo. Camarda, o avançado de 16 anos que já se estreou pela equipa principal do AC Milan, fugiu à marcação (num lance com dúvidas em relação a possível fora de jogo), fintou dois defesas portugueses dentro da área e rematou para o fundo da baliza.

A seleção nacional ainda criou oportunidades de perigo, mas o arranque avassalador italiano descontrolou a equipa portuguesa desde cedo.

O intervalo poderia trazer algo novo para Portugal, tal como aconteceu na meia-final contra a Sérvia, mas isso não aconteceu.

Aos 50 minutos, uma jogada brilhante da Itália fechou as contas. Um passe de trivela abriu espaço em Mosconi, que colocou a bola pelo meio das pernas de Martim Cunha. Perante a passividade do central Rui Silva, Camarda colocou, calmamente, a bola no fundo da baliza. A linha defensiva portuguesa não leva boas memórias do encontro.

Portugal voltou a uma final, oito anos depois da conquista em 2016 da geração de Diogo Costa, Dalot, Rafael Leão e Jota, mas sem o mesmo desfecho. A Itália vence o troféu pela primeira vez depois de três finais perdidas, em 2013, 2018 e 2019.