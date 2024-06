"Queremos vencer o Euro sub-19". A reação dos jogadores à "derrota justa" contra a Itália

Martim Cunha e Rodrigo Mora assumem que a Itália foi uma justa vencedora da final do Campeonato da Europa de sub-17.

A seleção nacional perdeu por 3-0 e, no final do encontro, o lateral Martim Cunha reconhece a superioridade do adversário: "Demos tudo, mas eles entraram melhor. Ainda tentamos ir para o nosso jogo, mas eles foram melhores, não há nada a dizer".

"Estudaram-nos bem e pressionaram. Temos muito orgulho da nossa geração, foi uma honra chegar à final de um Europeu como este e temos já o Euro sub-19 para conquistar. É isso que queremos", conclui.

Rodrigo Mora foi a grande figura da seleção e lamenta que a má entrada tenha sido um filme repetido em toda a prova.

"Foi um pouco o que aconteceu em todo o Europeu, entrámos um bocado mal em todos os jogos. Eles marcaram dois golos nos primeiros dez minutos. Nos outros jogos reagimos rapidamente e marcámos cedo, neste não aconteceu isso. Agora temos seguir em frente. Daqui a dois anos temos o Euro sub-19, foram dois anos de muito trabalho e foi muito injusto acabar o Euro sub-17 desta forma", disse.

O jovem prodígio deverá fazer a pré-época com a equipa principal do FC Porto, mas assume que ainda não sabe de nada: "São coisas que não posso prever. Seja o que for que acontecer, vou ficar sempre muito feliz. Agora só quero aproveitar as férias e descansar".