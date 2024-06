Portugal busca sétimo título europeu de sub-17 contra a Itália

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 defronta, esta quarta-feira, a Itália na final do Campeonato da Europa, em Limassol, em Chipre, onde procura conquistar o sétimo título no escalão.

Portugal é o segundo país com mais troféus conquistados, com seis, alcançados em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016, apenas atrás da Espanha (nove), tendo perdido apenas uma vez no jogo decisivo, em 1988.

A Itália é a antítese da equipa das 'quinas', pois, das oito vezes que atingiu a final do Europeu de sub-17, perdeu seis e ganhou apenas uma, em 1982, uma vez que o título conquistado em 1987 lhe foi retirado devido à utilização irregular de um jogador.

Portugal atingiu a final depois de ter vencido com dramatismo a Sérvia, por 3-2, num jogo em que esteve a perder por 2-0, mas consumou a reviravolta, com os últimos golos a serem marcados aos 89 e 90+5 minutos, enquanto a Itália impôs-se por 1-0 à Dinamarca, nas meias-finais.

A seleção portuguesa, treinada por João Santos e que conta com o melhor marcador do torneio, o médio Rodrigo Mora, com cinco golos, tinha-se imposto nos 'quartos' à Polónia, por 2-1, depois de ter vencido o Grupo D, à frente de Inglaterra, França e Espanha.

Portugal e Itália defrontam-se a partir das 18h30 (hora de Lisboa), num encontro que será dirigido pelo árbitro búlgaro Radoslav Gidzhenov.