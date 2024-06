​Onde andam os sub-17 que ganharam o Euro 2016?

O ano era 2016, mais exatamente o vigésimo primeiro dia do mês de maio daquele ano. Portugal sagrou-se campeão europeu sub-17 pela segunda vez na história, depois de 2003. Na final, os portugueses venceram, nos penáltis, os espanhóis.



Onde páram os rapazes que viveram a glória naquele tarde de maio de 2016? Ainda por cima nas vésperas do inédito triunfo dos graúdos, em França. Venha daí com Bola Branca.

Diogo Costa

Um guardião que dispensa apresentações. Fez toda a sua formação no FC do Porto e hoje é dono e senhor da baliza dos dragões. Pela seleção, foi o titular no Mundial do Qatar de 2022 e desde então tem sido a grande aposta entre os postes. Diogo Costa vai representar a seleção A no Europeu deste ano, na Alemanha.

Diogo Dalot

O lateral representava então o FC Porto, o clube onde se formou. Foi ele quem apontou o único golo português na final. Na época 2018/19 foi contratado pelo Manchester United. Pelo meio, teve uma passagem por empréstimo no AC Milan. Hoje é um dos indiscutíveis dos ‘red devils’. Diogo Dalot está também convocado para o Euro 2024, que se vai jogar entre 14 de junho e 14 de julho.

Diogo Leite

Mais um produto da formação portista. Diogo Leite fez parte do FC Porto até à época 2022/23. Fez algumas temporadas nos ‘dragões’, mas na época 2021/22 foi emprestado ao SC Braga. No ano seguinte voltou a ser emprestado, mas desta vez ao União de Berlim, clube que representa atualmente. O destaque foram os seis jogos realizados para a Liga dos Campeões nesta temporada.

Diogo Queirós

Para fechar o “grupo dos Diogos”, trazemos o que levantou o caneco na altura, Diogo Queirós. O defesa central é também das escolas do FC Porto. Em 2019/20 representou os belgas do Royal Excel Mouscron, por empréstimo. Na época seguinte assinou pelo Famalicão a custo zero. Nesta temporada vestiu a camisola do Farul Constanţa, da Roménia, por 32 vezes.

Rúben Vinagre

O canhoto passou pelo Sporting e Belenenses na formação. Depois, andou entre Mónaco e Wolverhampton nos seus últimos anos de formação. Na época 2019/20 foi contratado em definitivo pelos ‘wolves’. Voltou a Portugal pelas portas do Famalicão. Representou, ainda, o Sporting por duas épocas. Na última época começou no Hull City, do Championship, e a meio do ano mudou-se para o Hellas Verona, sempre por empréstimo dos ‘leões’. No final da época, os italianos garantiram os direitos do defesa de 25 anos.

Domingos Quina

O camisola 10 dessa seleção passou grande parte da sua carreira em Inglaterra, entre Chelsea e West Ham, nos escalões de formação. Foi contratado pelo Watford na época 2018/19. Seguiram-se sucessivos empréstimos. Em 2023/24, foi contratado pelos italianos da Udinese e depois emprestado ao Vizela, onde realizou 14 encontros esta temporada.

Gedson Fernandes

O médio é da formação do Benfica. Na época 2018/19 fez vários jogos pelas ‘águias’ em todas as competições e chegou a ser futebolista do Tottenham, de Inglaterra. Nestas quatro últimas temporadas que passaram esteve em terrenos turcos. Atualmente atua no Besiktas, tendo sido utilizado por 45 vezes ao longo desta temporada.

Florentino Luís

Mais um médio produto da formação dos encarnados. Florentino ainda representa o Benfica e teve muito impacto no último campeonato conquistado (2022/23). Pelo caminho, teve passagens pelo Mónaco e Getafe, a cedência das águias. Na temporada atual pisou o relvado por 45 ocasiões.

Mesaque Djú

O avançado, produto da formação do Benfica, esteve quatro anos em Inglaterra, onde representou os sub-23 do West Ham. Em 2022/23, representou os gregos do OFI Creta. Na última temporada voltou a terras lusas, onde usou as cores do Mafra, da Segunda Liga, em 34 partidas.

Zé Gomes

Foi o melhor marcador dos portugueses Europeu de 2016, onde conseguiu sete tiros certeiros em seis jogos. O avançado é também formado no Benfica e a carreira tem passado muito pelo estrangeiro – Polónia, Bulgária, Itália e Roménia. Na temporada atual, dividiu a época entre Chipre e Ucrânia, onde fez 22 jogos. Atualmente é jogador dos ucranianos do Chornomorets Odessa.

Jota Silva

Era um dos destaques desta seleção sub-17, também ele proveniente da fábrica ‘encarnada’. O jovem avançado chegou a atuar na equipa principal do Benfica, mas acabou por ser emprestado. Esteve, primeiro, nos espanhóis do Valladolid e depois, onde se deu a sua “explosão”, na Escócia, ao serviço do Celtic. Jota Silva fez 28 golos em mais de 80 jogos. Recentemente, juntou-se a Benzema e Kanté no Al-Ittihad da Arábia Saudita.

Com o 11 fechado, olhemos para alguns nomes do banco que podem surpreender.

Rafael Leão

Sim, é verdade... Temos mais um internacional A convocado para o Europeu deste ano e uma figura do futebol mundial. E este é dos grandes. Rafael Leão fez a sua formação no Sporting, de onde saltou para o Lille. Uma época em França chegou para chamar a atenção do Milan, um clube que representa desde 2019/20 e onde já foi considerado o melhor futebolista da Serie A, que também já venceu. Leão fez 15 golos e 13 assistências em 47 jogos realizados nesta temporada.

Thierry Correia

Aqui falamos “apenas” do capitão do Valência. Da formação dos ‘leões’, este defesa foi contratado pelos espanhóis na época 2019/20. Por lá ficou até agora. Depois de uma primeira época mais complicada, Thierry Correia tornou-se uma figura muito presente no seu segundo ano no clube onde em tempos ido brilhou Kempes. Nesta temporada realizou 35 jogos pelo emblema que terminou em 9.º lugar da La Liga.

Luís Maximiliano

É mais um jogador saído da formação leonina. Na época 2019/20, o guarda-redes foi muito utilizado na equipa principal. Foram 31 jogos no total. Na época seguinte foi menos opção e optou por sair na temporada 2021/22 para o Granada, de Espanha. A carreira prosseguiu depois na Lazio, onde apenas jogou em seis partidas. Na última temporada representou o Almería, da La Liga, por empréstimo dos italianos. Foi titular em 34 encontros.