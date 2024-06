"No aquecimento senti aquele nervosismo bom": uma carta de um campeão europeu para Mora, Quenda e companhia

A carreira profissional estava a começar e nesse dia estávamos em Viseu, na nossa casa, a disputar a final de um Campeonato da Europa, com as camisolas da nossa seleção.

Por si só, jogar futebol e dar tudo pela nossa seleção já era um sonho realizado. O arrepio ao cantar o hino antes dos jogos. O festejo dos golos pelo nosso país. Os sentimentos que ficam na memória para sempre. Mas aquele dia era diferente e, para ser sincero, acho que na altura nenhum de nós se apercebeu da dimensão disso.

E isso talvez tenha ajudado.

Foi um dia memorável. Começou com a nossa chegada ao estádio, com muitas pessoas ao redor do autocarro. À saída do autocarro, ouço umas palavras do professor Rui Oliveira que ainda recordo até hoje: “Oportunidade de ser campeão europeu de sub-17 nunca mais vais ter na vida”.

Lembro a entrada no campo, para ver o relvado. O estádio começava a compor-se. No aquecimento senti aquele nervosismo bom. Olhei para o lado e vi craques como Vieirinha, Paulo Machado, Miguel Veloso e por aí fora.

Apito inicial. Defrontávamos a favorita Espanha, com nomes como David Silva, Antonio Adán e o mais craque de todos na altura, Jurado. Mas aquele dia era nosso.

Tínhamos o nosso Maradona (Márcio Sousa), que acabou por fazer dois golaços e o resto é história!

Depois do apito final, recordo a muita alegria, os choros de felicidade. Fontelo estava cheio de pessoas a gritar, a cantar, com os cachecóis e bandeiras do nosso Portugal.

Depois de recebermos o troféu de campeões da Europa, o Paulo Machado pegou no microfone e começou a cantar o hino de Portugal. Todos nós e todo o estádio acompanhámos. Foi arrepiante.

Queria destacar que só o conseguimos porque tínhamos um grupo humano fantástico e com uma qualidade tremenda. Dos 18 convocados, 14 jogaram na I Liga.

Que 5 de junho de 2024 seja o vosso dia. Como disse o professor, oportunidades de serem campeões europeus de sub-17 pelo vosso país não vão ter mais. Estamos todos convosco!

Um abraço de um campeão europeu para os futuros campeões europeus.