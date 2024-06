"Esperamos continuar juntos até 14 de julho". Montenegro visitou a seleção nacional antes do Euro

Em vésperas de arranque do Campeonato da Europa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, visitou a seleção nacional com desejo de continuar a rever o plantel até ao dia 14 de julho, data da final da prova.



Depois de ter conversado com jogadores e elementos da equipa técnica antes do treino da seleção, Montenegro falou à comunicação social e destacou a confiança que tem no desempenho da equipa.

"O país está todo com a seleção nacional, com muita esperança e confiança, sabendo que é uma competição muito difícil. Disse aos atletas e equipa técnica que da parte do governo e do povo, estamos entusiasmados e orgulhosos do que esta equipa já fez e pode vir a fazer", começou por dizer.

Montenegro confirmou que vai até Leipzig, na Alemanha, para assistir presencialmente ao primeiro jogo da fase de grupos contra a Chéquia, mas espera repetir a visita.

"Esperamos continuar a ter oportunidades de estarmos juntos até 14 de julho. Estarei no primeiro jogo com a Chéquia e espero que nao seja a última vez. Depois, é sempre em crescendo até à final".

O primeiro-ministro deixou ainda um "um reconhecimento justo e profundo ao trabalho que a FPF tem feito pelo país".

"Todo o investimento que se tem feito na qualificação do talento, numa cultura de respeito, verdade desportiva e fair-play, com muitos momentos de afirmação. E hoje mesmo temos uma final do Europeu sub-17 e ontem a seleção feminina passou a ter condições de chegar à fase final do Europeu", salientou.