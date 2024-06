"Temos de fazer melhor". As reações dos jogadores à vitória contra a Finlândia

Os marcadores dos golos na vitória portuguesa frente à Finlândia, Diogo Jota, Rúben Dias e Bruno Fernandes, para além de João Neves, fazem o balanço, à RTP, do primeiro amigável de preparação para o Euro 2024.

RÚBEN DIAS

"Foi o primeiro jogo, é importante estarmos juntos em contexto de jogo, mas temos de fazer melhor, a competição que todos queremos está perto e agora há que acelerar os momentos de aprendizagem e seguir em frente".

"Temos uma seleção com muitas opções, essas dores de cabeça são um bom sinal, é tempo de dar minutos ao máximo de jogadores possível e gerir os que já cá estavam. Eu cheguei há dois dias e é importante a gestão que foi feita".

DIOGO JOTA

"Perdi a última grande competição, queria muito estar aqui. Tive uma lesão, mas felizmente estou aqui. Estou bem, quero contribuir. Queremos chegar ao Euro da melhor maneira possível".

"Na seleção, não jogo muito nessa posição. No clube, estou habituado a jogar a ponta de lança, com outras características de outros avançados. Tive uma ou outra oportunidade para marcar e não consegui, acabei por fazer de penálti. No global, foi um bom jogo".

"Temos uma grande seleção, jogamos em grandes clubes, com muita qualidade. Cabe ao mister decidir quem vai lá para dentro. Vamos todos dar o nosso melhor".

JOÃO NEVES

"É um sentimento muito positivo. São jogos para nos prepararmos, o Euro vai ser muito competitivo e temos de dar o nosso melhor".

"Adapto-me bem às duas posições, mister é que manda, dou o melhor de mim em qualquer posição. Darei sempre o melhor de mim".

"Ainda não ouvi o mister, temos de rever os dois golos sofridos. Algo não esteve bem aí, mas a qualidade coletiva e individual foi muito boa. Temos de crescer com os erros e os pontos positivos. Vamos melhorar nos próximos dois jogos que temos para nos preparar".

BRUNO FERNANDES

"Foi um jogo muito bem trabalhado. Tivemos controlo total na primeira parte. Poderíamos ter criado algo mais na primeira parte, o jogo abriu na segunda parte e sofremos dois golos. Foi um momento de desconcentração num livre muito rápido. No segundo, poderíamos ter feito algo melhor. Serve de aviso para o que aí vem, ainda não está tudo perfeito, mas há muitos pontos positivos a tirar deste jogo".

"O Francisco Conceição teve um jogo muito bem, é muito vivo e elétrico. Trabalha muito sem bola. A reação à perda de bola é muito rápida, está muitas vezes bem posicionado. Dá para ver que tem o pai em casa e foi treinado por ele. Queremos jogadores que transmitam coisas diferentes e possam dar coisas diferentes à equipa para sermos mais completos como equipa".

"Há sempre aspetos a melhorar, os amigáveis são bons para trabalhar esses aspetos. Sofremos dois golos, há que melhorar nesse ponto. Um Europeu é diferente de um jogo amigável. Não acho que tivessemos adormecido. O primeiro golo não podemos permitir um livre tão rápido e entrarem nas nossas costas com tanta facilidade. A concentração num Europeu está num nível mais alto, quer queiramos, quer não".