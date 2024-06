"É importante mostrar erros". Roberto Martínez não apagaria os dois golos de Pukki da vitória contra a Finlândia

Roberto Martínez, selecionador nacional, destaca a importância de mostrar erros para preparar melhor a participação no Euro 2024. À RTP, o treinador destaca as estreias "com personalidade" de Francisco Conceição e João Neves e elogia a prestação global.

Apagaria aqueles 10 minutos para um jogo perfeito? "Não concordo. É importante mostrar erros, a sincronização da linha defensiva não foi o que precisamos. É preciso mostrar isso no jogo. É ainda melhor assim. Foi um desempenho muito bom, o jogo de ataque foi claro, com boas ligações. Gostei muito da energia e da forma de reagir à perda de bola. Marcar quatro golos é sempre importante, mas há que melhorar aspetos que é normal neste momento da preparação"

Boas dores de cabeça para o onze? "Não é uma dor de cabeça, é o contrário. Vejo jogadores que estão prontos. O João Neves e o Francisco Conceição foram estreia no onze inicial e mostraram aquele nível, com personalidade. Foi muito bom. Gostei da atitude de todos. Foi um jogo de preparação perfeito".

Vai testar todos? "Fiquei muito contente com a possibilidade de ter três amigáveis para dar preparação individual a todos. Vamos preparar a Croácia, com muita capacidade de posse de bola. Os que não jogaram hoje precisam de ter minutos. Durante a preparação, ter três jogos é perfeito para que todos tenham um nível bom".

O que vai dizer aos jogadores? "Há que ser racional e avaliar tudo. Ver os pontos fortes e os pontos fracos e corrigir. O resultado é bom para os adeptos, é bom marcar quatro golos, mas temos de avaliar tudo".