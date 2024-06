Palhinha: "Estamos preparados para defrontar todas as seleções"

João Palhinha, médio da seleção nacional, acredita que Portugal está preparado para defrontar qualquer adversário no Euro 2024, apesar de ainda não ter enfrentado nenhuma equipa de calibre elevado na caminhada até à prova.

Em conferência de imprensa, aprovou a convocatória de Matheus Nunes e não espera que seja o Europeu a catapultá-lo para um clube de maior dimensão.

Portugal ainda não defrontou uma seleção de topo com Roberto Martínez. Estão preparados? "Os melhores testes que tivemos até agora foram os jogos todos. A Suécia tem uma qualidade muito forte individual. Claro que no Europeu há seleções mais capazes, mas se tivesse sido fácil, não teríamos sido nós a fazer uma qualificação histórica. Temos três testes, a Croácia também cheia de individualidades. Estamos capazes para todas as seleções".

Matheus Nunes convocado: "Ele conhece muito bem este espaço e tem qualidade tremenda. A seleção fica com pena de perder o Otávio, mas o Matheus tem tanto valor para estar aqui quanto ele".

Cansaço da época pesa? "O excesso de jogos é difícil de gerir. O mister geriu bem, tive oito dias de descanso. Ainda deu para descansar e aproveitar com a família. Não sei responder se é suficiente, ou não. Fiquei feliz por ter esses dias, ajusta a virmos mais frescos mentalmente".

Pode haver receio de meter o pé nos amigáveis para evitar lesões? "Eu meto sempre o pé. Se não meter, não sou eu. Ninguém vai pensar que se está a poupar. No jogo, isso fica para trás. São jogos para introsar a equipa e as ideias".

Pepe vai disputar Europeu aos 41 anos: "Queremos todos saber qual é a receita dele. O que come e o que faz para estar desta maneira aos 41 anos. É um exemplo de profissional. Parece-me bem para jogar e isso reflete bem o que ele é para a seleção".

Europeu pode ajudar a dar o salto na carreira? "Eu já estou na melhor montra, na liga inglesa, que toda a gente vê e conhece. Mas claro que quem estiver bem, terá muita visibilidade. Mas acho que o que possa acontecer, não será pelo Europeu. Já demonstrei o que sou capaz no Fulham".