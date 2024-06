Otávio falha Euro por lesão. Matheus Nunes convocado

Otávio vai falhar o Campeonato da Europa devido a uma lesão sofrida no último jogo da época pelo Al-Nassr. Para o seu lugar, o selecionador Roberto Martínez convocou Matheus Nunes.

Em nota oficial, a Federação Portuguesa de Futebol esclareceu que "Otávio foi esta segunda-feira avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que concluiu pela impossibilidade de o jogador recuperar a tempo de participar no Campeonato da Europa, na Alemanha".

Otávio, de 29 anos, saiu lesionado aos 81 minutos da final da Taça do Rei da Arábia Saudita, contra o Al-Hilal. Falha o seu primeiro Europeu, depois de ter marcado presença no Mundial do Catar.

Matheus Nunes, que também esteve no Mundial, aproveita a vaga. O médio de 25 anos não foi muitas vezes utilizado pelo Manchester City esta época e acabou por ficar fora da lista inicial de Roberto Martínez, que justificou dessa forma a sua ausência.

"É difícil para nós saber se consegue fazer dois jogos no espaço de quatro dias. A ideia em março era ele fazer os dois jogos, mas depois do primeiro ele não estava apto para o segundo. O Rúben Neves pisa os mesmos terrenos, o Otávio também. Conhecemos muito o que o Matheus pode dar, mas não sabemos em que período", afirmou, colocando-o atrás na hierarquia de jogadores como Otávio e Rúben Neves.

Nunes soma 12 internacionalizações por Portugal. Não fez qualquer jogo de apuramento para o Campeonato da Europa. Foi, no entanto, utilizado no amigável de março frente à Suécia. Foi titular e marcou um golo.

De fora ficam, de igual modo, jogadores como Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Ricardo Horta que espreitavam também uma oportunidade.

Desta forma, Matheus Nunes junta-se a João Neves, Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva no lote de médios à disposição de Roberto Martínez para o Euro 2024.

Antes de arrancar o Euro, no dia 18 de junho, frente à Chéquia, Portugal vai ainda realizar três jogos de preparação: contra a Finlândia, esta terça-feira, contra a Croácia no dia 8 e contra a República da Irlanda no dia 11.

