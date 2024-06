A Finlândia não vai estar no Euro, mas quer crescer frente a Portugal

O selecionador de futebol da Finlândia, Markku Kanerva, afirmou que pretende aproveitar o jogo desta terça-feira com Portugal para fazer crescer a equipa, com o intuito de lutar pelas grandes competições.

Markku Kanerva, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular frente à equipa das quinas, que serve de preparação de Portugal para o Euro 2024, lamentou o facto de não ter tido tempo para preparar o jogo, uma vez que alguns jogadores estiveram ao serviço das respetivas equipas no passado fim de semana.

Condicionantes que não deixam o selecionador preocupado, uma vez que considera o embate com Portugal uma oportunidade de crescimento, até porque irá defrontar uma equipa que não perdeu na fase de qualificação.

"É difícil marcar golos a Portugal. Isso foi claro na fase de qualificação. Teremos de ser eficazes e temos de explorar isso muito bem. E Portugal marca também muitos golos. Teremos de defender muito bem e saber como 'ferir' Portugal quando tivermos a bola. Temos de fazer o nosso melhor", prometeu.

A Finlândia, que esteve no último Euro, ficou no terceiro lugar do grupo H, atrás da Dinamarca e Eslovénia. No "play-off", caiu perante Gales.

Para o avançado Benjamin Kallman, que alinha nos polacos do Cracovia Kraków, o encontro com Portugal será "um grande desafio" para a seleção finlandesa.

"É uma boa forma para ver o ponto em que estamos. Vai ser uma grande experiência. Temos de enfrentar a situação e fazer o que temos de fazer. O ideal era ter todos os jogadores disponíveis desde o primeiro dia, mas temos de dar o nosso melhor", afirmou.

De fora do campeonato da Europa de 2024, que vai decorrer na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho, Markku Kanerva quer aproveitar a oportunidade para fazer crescer a equipa, que se encontra em revolução, com vários jogadores a serem convocados pela primeira vez.

"Cabe-me a tarefa de construir uma equipa vencedora. Ficámos muito perto de nos qualificarmos. Ficámos desapontados por termos perdido com o País de Gales. De qualquer forma, estes jogos particulares são muito importantes para nós no futuro. Temos de conseguir um bom resultado. No futuro, queremos pertencer ao grupo de equipas que se qualificam para as grandes competições", rematou.

A Finlândia defronta esta terça-feira a seleção portuguesa, às 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisba, em jogo particular de preparação para o Campeonato da Europa de 2024, que será arbitrado pelo austríaco Christian-Petru Ciochirca.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (8 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).