"A escolha natural e óbvia". Roberto Martínez explica chamada de Matheus Nunes

Roberto Martínez, selecionador nacional, considera que Matheus Nunes era a "escolha natural e óbvia" para suceder a Otávio, que vai falhar o Europeu por lesão.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação contra a Finlândia, o selecionador explica que o médio do Manchester City ocupa os lugares de Otávio na seleção. Rúben Neves e Cristiano Ronaldo só se juntam à seleção no dia 7 e só farão o amigável contra a Irlanda.

O técnico revelou ainda que Pepe e Nélson Semedo serão poupados do jogo desta terça-feira.

Porquê Matheus Nunes? "Era a escolha natural e muito óbvia. Em março, fez um jogo muito bom com a Suécia e trabalhou no papel que o Otávio tinha taticamente. Mostra que temos jogadores preparados. É triste perder o Otávio. Dá-me muita tristeza. Ele dá tudo pela seleção, é um exemplo nos treinos de compromisso. Esteve muito bem no apuramente. Estas coisas acontecem".

Mais sobre Nunes: "Venceu a Premier League e valorizo muito o que fez com a Suécia. As carreiras não são feitas só de coisas positivas, há momentos maus e são precisos para crescer. O Matheus tem uma recompensa e oportunidade que precisa de desfrutar e trazer o que pode".

Pepe joga amanhã? "Está em recuperação. Trabalhou com o grupo durante parte do treino, mas precisamos de mais três ou quatro dias. Amanhã, não vai jogar. Igual com o Nélson Semedo. Não queremos arriscar. Estou contente porque o Pepe teve um dia bom ontem e a sua experiência é muito importante para nós".

Ronaldo e Rúben Neves de férias: "Chegarão no dia 7. Todos tiveram sete dias para desligar e vir com mente fresca. O plano é entrarem com a Irlanda, não com a Croácia".

Possíveis assobios a Francisco Conceição em Alvalade: "Só devemos falar dos que estão aqui e vão lutar pelo país. Esses dois jogos [assobios a João Mário e Otávio] foram há mais de um ano. O ambiente tem sido espetacular e a força dos adeptos é essencial. A ideia de fazer três amigáveis é também para trabalhar a parte emocional. Não vejo algo negativo".

Jogadores estão todos a 80%? "Estão acima. Esperamos que seja 100% no primeiro jogo na Alemanha. Todos tiveram situações diferentes, épocas exigentes. Acredito muito que todos estão acima dos 80%".