Pepe treina sem limitações e Semedo à parte no arranque da preparação para o Euro 2024

Pepe trabalhou integrado e sem limitações, no primeiro treino do estágio da seleção portuguesa de preparação para a fase final do Euro 2024, este domingo. Nélson Semedo fez trabalho específico no relvado.

Na Cidade do Futebol, o central do FC Porto, de 41 anos, que vem de uma temporada marcada por lesões - tendo falhado a final da Taça de Portugal -, apareceu no relvado e treinou com os companheiros.

Nélson Semedo, que já começou a treinar na Cidade do Futebol durante a semana passada, embora o estágio só tenha arrancado este domingo, fez apenas corrida e sempre à parte dos restantes jogadores.