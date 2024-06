Andreia Faria vinca que apuramento para o Euro 2025 é "a motivação" de Portugal

Andreia Faria vinca que "a motivação" da seleção nacional feminina passa por vencer novamente a Irlanda do Norte e conquistar o Grupo B3 de qualificação para o Euro 2025.



"É para isso que trabalhamos e é a nossa motivação. Estamos focadas no próximo jogo e em conquistar os três pontos, e vamos fazer com que isso aconteça, porque sabemos que isso nos poderá dar acesso aos play-off e à Liga A", disse a média, de 24 anos, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, este domingo.

Apesar de Portugal se ter imposto, na sexta-feira, com uma goleada perante as norte-irlandesas, em Leiria (4-0), Andreia Faria realça que a prestação da equipa das quinas ainda pode ser melhorada e será nesse sentido que a preparação irá continuar: "Esperamos algumas dificuldades no segundo jogo e é para isso que vamos trabalhar nestes dias, para corrigir alguns dos erros que cometemos no primeiro jogo e para que eles não voltem a acontecer na terça-feira."

Portugal atravessa um bom momento, com um pleno de vitórias no seu grupo, e parece ter a conquista do primeiro lugar bem encaminhada, numa competição com formato diferente.

"É um formato um pouco diferente daquele a que estávamos habituadas, mas o nosso foco é sempre ganhar o próximo jogo. Sabemos que ganhando o próximo jogo estaremos mais próximas de estar numa fase final de um Europeu. Queremos dar uma boa resposta, porque sabemos que vamos estar mais próximas das fases finais", assinalou a média

Andreia Faria quer ir à Suíça

Andreia Faria, que foi suplente utilizada na última partida, constatou ainda que "existem muitas opções para o meio-campo" e que todas as jogadoras são "muito talentosas", pelo que garantir um lugar entre as titulares é difícil e cabe ao selecionador nacional, Francisco Neto, essa decisão.

"É sem dúvida um objetivo individual poder representar Portugal ao mais alto nível. Sem dúvida que é para isso que vou trabalhar, para estar presente no Europeu na Suíça", assume a futebolista do Benfica.

Depois de ter derrotado a Irlanda do Norte na sexta-feira, no Estádio Municipal de Leiria, por 4-0, Portugal desloca-se, a 4 de junho, ao Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar as norte-irlandesas, numa partida com início marcado para as 19h00.



Após três rondas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro 2025, com nove pontos, contra quatro da Irlanda do Norte, três da Bósnia-Herzegovina e um de Malta, resultantes dos três triunfos, contra bósnias, por 3-0, maltesas, por 2-0, e norte-irlandesas, por 4-0.

Para chegar à fase final do Euro 2025, que se vai realizar na Suíça, Portugal precisa de ficar colocado num dos três primeiros lugares do grupo e de ultrapassar, ainda, duas eliminatórias dos play-offs.