Sete dos convocados de Portugal para o Euro 2024 já treinam desde terça-feira

Sete dos 26 jogadores convocados por Roberto Martínez para o Euro 2024 estão desde terça-feira a treinar na Cidade do Futebol, apesar de o estágio de Portugal começar apenas no domingo, segundo revelou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já sem competição de clubes, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto e Diogo Jota têm realizado sessões de manutenção no complexo de Oeiras, juntamente com nove internacionais dos sub-21.

Os treinos foram liderados pelo selecionador dos sub-21, Rui Jorge, que contou com Samuel Soares, Renato Veiga, Eduardo Quaresma, Rodrigo Gomes, João Marques, Paulo Bernardo, Pedro Santos, Fábio Silva e Henrique Araújo.

O estágio de preparação para a fase final do Europeu, que vai decorrer na Alemanha, arranca oficialmente no domingo, com uma sessão de treino agendada para esse dia, igualmente na Cidade do Futebol.

No Euro 2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (a 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação frente a Finlândia (4 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (8 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro 2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.