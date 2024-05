Dolores Silva e Francisco Neto atentos a Irlanda do Norte "muito experiente"

O selecionador Francisco Neto e a média Dolores Silva classificam a Irlanda do Norte, adversária dos próximos dois jogos de qualificação de Portugal para o Euro 2025, como uma seleção "muito experiente".

“É uma equipa com um grupo de jogadoras muito experiente e com registos e contextos diferentes”, afirmou Francisco Neto, esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, de antevisão ao encontro de sexta-feira, do Grupo B3 de apuramento, em Leiria.



O selecionador nacional referiu que as norte-irlandesas “vão apresentar níveis diferentes, mas um contexto positivo”, pelo que não espera facilidades: "Não há jogos fáceis. É uma equipa com capacidade tática para se adaptar e que dentro do próprio jogo muda muitas vezes o seu sistema tático para poder ajustar-se aos adversários. Temos de estar muito atentos a isso e ter, acima de tudo, a nossa identidade, o nosso caráter, que temos mostrado ao longo deste tempo, e, sem dúvida nenhuma, um Portugal ao mais alto nível, em função do adversário."

Duas possíveis estreias e uma memória

Neto abordou ainda a possibilidade de lançar em jogo Beatriz Cameirão e Stephanie Ribeiro, o que lhes permitiria estrear-se pela seleção AA.

“Isso só amanhã [sexta-feira]. Ainda faltam muitas horas. São duas jogadoras que estão a fazer o seu trabalho, estão a integrar-se e as jogadoras mais experientes estão a recebê-las neste meio”, disse.

Marcadora do golo que permitiu a Portugal derrotar a Irlanda do Norte pela última vez, em 2017, a capitã Dolores Silva frisou que “já passou algum tempo” desde então e que as seleções estão “diferentes”. A média do Sporting de Braga recordou que ambas disputaram a fase final do Euro 2022, sintoma da evolução do futebol feminino nos dois países.

Tal como na véspera, todas as jogadoras participaram no treino desta quinta-feira sem quaisquer limitações e estão aptas para ir a jogo.

Na "pole position" para aceder ao "play-off"

Portugal recebe a Irlanda do Norte na sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Leiria. A 4 de junho, visita o Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar as norte-irlandesas, às 19h00.

Após duas jornadas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro 2025, com seis pontos. A Irlanda do Norte está em segundo, com quatro pontos; Malta tem um e a Bósnia ainda não pontuou.

Para chegar à fase final do Euro 2025, que se vai realizar na Suíça, em 2025, Portugal precisa de terminar num dos três primeiros lugares do grupo e, depois, ultrapassar duas eliminatórias dos "play-offs".