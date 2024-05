José Fonte e Eduardo querem voltar a conquistar um Europeu, agora do lado de fora

José Fonte e Eduardo esperam que a atual seleção portuguesa consiga imitar o que eles fizeram em 2016, em França, e sagrar-se campeã no Euro 2024, na Alemanha.

Numa homenagem aos campeões europeus de 2016, num congresso internacional de futebol organizado pela Universidade da Maia, o defesa-central é o primeiro a salientar que "Portugal tem a capacidade de ter grandes jogadores todos os anos", embora recuse dizer qual das duas gerações - a sua ou a de agora - é melhor.

"Partilhamos esta vontade de Portugal continuar a ganhar e possa repetir o que fizemos em 2016, acreditamos muito na qualidade deles, queremos que ganhem. É óbvio que nós, aqueles que ganharam em 2016, esse ninguém nos pode tirar mas a vontade é imensa de continuar a festejar", vinca.

"Que vivamos 2016 de novo"

O guarda-redes Eduardo concorda: "Tivemos sempre grandes seleções, excelentes gerações."

"Esperemos que a nossa apenas tenha aberto o caminho para aquilo que aí vem e que estejamos todos a festejar todos nas ruas como estivemos naquele ano. Que o vivamos de novo. Que consigam obter a força e o equilíbrio de todos para, como nós conseguimos, atingir a vitória", enaltece.

Portugal está inserido no grupo F do Euro 2024, juntamente com Turquia, Geórgia e Chéquia. Estreia-se diante dos checos, no dia 18 de junho, às 20h00, em Leipzig. Seguem-se os turcos, a 22, às 17h00, em Dortmund. Por fim, os georgianos, dia 26, às 20h00, em Gelsenkirchen.