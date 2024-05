A Tertúlia Bola Branca, em direto no YouTube e no site da Renascença a partir das 18h30, vai debater esta tarde as escolhas de Roberto Martínez para o Europeu 2024 e conta com Álvaro Magalhães, futebolista daquela bela seleção de 84, o treinador e comentador Afonso Cabral e ainda com Pedro Castro Alves, jornalista da casa. A emissão será conduzida por Hugo Tavares da Silva.