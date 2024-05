Neto convoca a estreante Stephanie Ribeiro e faz algumas alterações para os jogos contra a Irlanda do Norte

O selecionador Francisco Neto anunciou, esta segunda-feira, as 25 eleitas para o duplo compromisso com a Irlanda do Norte, a contar para a qualificação para o Europeu 2025.

Alícia Correia, Beatriz Cameirão, Ana Dias e a estreante luso-americana Stephanie Ribeiro são as novidades em relação à última convocatória. Vale a pena destacar ainda as ausências de Tatiana Pinto, do Brighton & Hove Albion, e Ana Capeta, do Sporting, duas atletas com presença regular nas convocatórias anteriores.

Os encontros estão agendados para 31 de maio, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e no dia 4 de junho, no Mourneview Park, em Lurgan. Estes encontros tanto contam para a qualificação do Euro2025, que se vai jogar na Suíça, e também conta para o segundo escalão da Liga das Nações.

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Braga) e Sierra Cota-Yarde (University of Arkansas);

Defesas: Lúcia Alves (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Joana Marchão (Servette), Alícia Correia (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Ana Borges (Sporting), Carole Costa (Benfica) e Diana Gomes (Sevilha);

Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Braga), Andreia Norton (Benfica), Ana Rute (Braga), Beatriz Cameirão (Damaiense), Joana Martins (Sporting) e Kika Nazareth (Benfica);

Avançadas: Ana Dias (Portland Thorns), Diana Silva (Sporting), Telma Encarnação (Marítimo), Carolina Mendes (Braga), Jéssica Silva (Benfica) e Stephanie Ribeiro (Pumas).