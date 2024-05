Fernando Madureira suspeito de lucrar com jogos da seleção nacional

As autoridades suspeitam que Fernando Madureira, líder da claque "Super Dragões", está também envolvido negócios ilegais com bilhetes da seleção nacional. A notícia é avançada pelo jornal "Expresso".

De acordo com a publicação, o esquema era semelhante ao utilizado com os bilhetes do FC Porto, que estão na origem da operação "Bilhete Dourado". Fernando Madureira, atualmente detido no âmbito da operação "Pretoriano", é suspeito de revender bilhetes da seleção nacional no mercado negro, ficando com o lucro.

“O negócio ilegal passaria sobretudo por bilhetes-oferta para os clubes, que sem valor facial eram depois vendidos ilegalmente. E a fazer especulação em jogos com maior procura”, revela uma fonte policial ao jornal.

Fernando Madureira liderou a claque Ultra Portugal, que apoiava a seleção nacional nas grandes competições. O grupo, no entanto, nunca foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que nega qualquer ligação ao líder dos Super Dragões.

Em resposta ao "Expresso", a FPF esclarece que "nunca deu ou vendeu bilhetes a claques para jogos da seleção nacional”.

Acrescenta que os bilhetes são vendidos diretamente ao público através do seu website e ocasionalmente no local dos jogos: “Em particular no caso da seleção A masculina, uma parte dos bilhetes são também vendidos nas lojas Continente e no Continente Online. Já no caso da seleção A Feminina uma parte dos bilhetes é vendida através da Meo Blueticket e será em breve também disponibilizado nas Lojas Continente".