Portugal empata com Polónia e está fora do Euro Sub-17

A seleção feminina Sub-17 está fora do Campeonato da Europa da categoria.

A jovem equipa das quinas empatou 1-1 diante da Polónia.

O único golo luso foi apontado por Joana Valente.

Com este empate, Portugal soma quatro pontos, os mesmos das polacas, que seguem em frente no segundo lugar do grupo por terem melhor diferença de golos.

As portuguesas tinham perdido com Espanha e ganho à Bélgica nas duas primeiras jornadas do grupo.

A Polónia vai agora defrontar a Inglaterra, enquanto a Espanha vai jogar contra a França.