​Roberto Martinez revela os convocados para o Europeu no dia 21 de maio

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o dia escolhido para a divulgação dos 26 convocados para o Europeu será 21 de maio, terça-feira, às 13h na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O Europeu 2024 irá decorrer na Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Na reta final da preparação a seleção nacional irá realizar um estágio em terrenos nacionais. Os lusos vão defrontar a Finlândia a 4 de junho, no Estádio José Alvalade; a Croácia a 8 de junho, no Estádio Nacional e a República da Irlanda a 11 de junho, no Estádio Municipal de Aveiro.

Portugal faz parte do grupo F do Euro 2024. A estreia na competição será no dia 18 de junho, frente à Chéquia, em Leipzig. De seguida enfrentam a Turquia a 22 de junho (Dortmund) e a Geórgia a 26 de junho (Gelsenkirshen).