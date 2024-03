Supremo deixa cair recurso de Fernando Santos (que terá mesmo de pagar 4,5 milhões ao Fisco)

O atual treinador do Besiktas, da Turquia, submeteu recurso para o Supremo, alegando que o acórdão do tribunal arbitral era oposto a um antecedente de 2013, em que outro tribunal arbitral no CAAD decidira a favor do contribuinte, e contra o Fisco, na forma de aplicação da chamada "cláusula geral antiabuso".

No entanto, no entender dos juízes do STA, o processo de Fernando Santos é distinto do anterior, mesmo estando em causa, em ambos, a aplicação da regra antiabuso, pelo que os casos não seriam comparáveis. Assim, decidiram "não tomar conhecimento do mérito do recurso". Ou seja, determinaram que não podem apreciar este caso.

O efeito prático da decisão do STA é que o antigo treinador de Benfica, Sporting, FC Porto e seleção nacional perde a batalha com o Fisco, que lhe exige o pagamento de 4,5 milhões de euros de imposto.