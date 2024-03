Roberto Martínez: "O objetivo não é ganhar um particular à Eslovénia, mas sim preparar o Europeu"

Mais do que venceu o jogo frente à Eslovénia, o objetivo de Portugal no particular desta terça-feira é preparar o Campeonato da Europa. O selecionador nacional, Roberto Martínez destaca a importância do jogo em Liubliana.

"O objetivo não é ganhar um particular, mas sim preparar a equipa para o Europeu. Queremos o melhor desempenho possível e ganhar o jogo. Vi os jogos da Eslovénia na fase de qualificação e, à semelhança da Suécia, jogam com dois avançados. São uma ameaça, principalmente no contra-ataque e será um grande teste para nós", disse, em conferência de imprensa.

Diogo Leite, Dany Mota e Francisco Conceição podem estrear-se e Roberto Martínez já pensa nestes jogadores para lá do Europeu deste verão.

"Os novos jogadores entraram muito bem durante o estágio, com uma personalidade muito boa. As estreias são importantes porque é a continuação do trabalho que é feito na formação. Olhamos para o Europeu, que está a oito semanas, mas depois temos a Liga das Nações e o Mundial de 2026. Podem ser importantes para o futuro", aponta.

Será o último jogo da seleção antes da convocatória final para a prova. Por isso, Martínez olha para um momento "muito importante para levantar alguma informação sobre os jogadores que estão aqui".